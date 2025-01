Graffiteros y Alcaldía de Medellín llegaron a un acuerdo para no borrar los murales

Una semana después de iniciada la polémica entre la Alcaldía de Medellín y algunos colectivos de artistas de la ciudad por los grafitis que hacían alusión a las víctimas que dejaron las protestas del 2021 y a los cuerpos de los desaparecidos encontrados recientemente en La Escombrera.

¿Cuál fue el acuerdo?

Las partes llegaron a un acuerdo para hacer intervenciones en la ciudad por los próximos tres años, es decir, hasta el término de la administración de Federico Gutiérrez.



Según publicaron en un comunicado los artistas y colectivos que hacen parte de Mesagraff, tras un diálogo con la administración acordaron, en primer lugar, hacer intervenciones en 30.000 metros cuadrados hasta el 2027.



Estos serán diseñados y ejecutados por los propios artistas, respetando la libertad creativa, pero también los procesos establecidos por la administración pública. Hay que recordar que desde el 2020 la ciudad cuenta con un Acuerdo Municipal de arte urbano que reglamenta este tipo de intervenciones.



Respecto al mural de “Las cuchas tenían razón” que fue pintado recientemente en el deprimido de la terminal del Norte, los grafiteros aseguraron que este no será intervenido en al menos seis meses.



Otro de los puntos que destacaron del acuerdo es que se realizará un inventario de los muros y una caracterización de los sectores de la ciudad, para “proteger, visibilizar y fortalecer el arte urbano como una apuesta cultural legítima”.



Asimismo, quedó el compromiso de apoyar al sector de artistas visuales con acceso y convocatorias para becas y espacios de formación.



Y, finalmente, acordaron llevar a cabo espacios de diálogo y reflexión “sobre los hechos de los últimos días y encontrar caminos como sociedad”.



Para socializar estos acuerdos y definir las intervenciones venideras, desde la organización Mesagraff invitaron a los artistas y a las personas interesadas en el arte urbano de la ciudad a una asamblea el próximo 31 de enero.



“Los muros de Medellín no son solo concreto y pintura. Son testigos de luchas, guardianes de memoria y portavoces de quienes no pueden ser silenciados. En los últimos días, el arte urbano ha demostrado su fuerza, su autonomía y su capacidad de transformar la ciudad”, agregaron en un comunicado.

