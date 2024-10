Gobierno comprará las cosechas de coca de El Plateado, Cauca

El presidente Gustavo Petro informó que el Gobierno nacional comenzará un programa para la compra de la cosecha de la hoja de coca de los campesinos de El Plateado, Cauca.

El anuncio del jefe de Estado se dio durante la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ en Bogotá, donde Petro dio a conocer la medida.

“En El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Nos van a caer rayos y centellas. Menos mal que la procuradora y el fiscal ya se fueron”, dijo.

Según el presidente, esta medida busca apoyar a los agricultores del territorio en el proceso de brindarles alternativas al cultivo de la hoja de coca sin afectar en gran medida su estado económico, entendiendo la dependencia económica de los campesinos en el negocio de la hoja de coca.

“Si no cambiamos los métodos, no cambiamos. Si vamos a repetir lo mismo, con los mismos instrumentos, todos sabemos que no solucionamos nada. Entonces, al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita. Para eso se necesita crédito en el Micay y en todas las zonas pobres y excluidas de Colombia”, afirmó el mandatario.

La medida de Petro hace parte de las acciones que está implementando el Gobierno para mejorar la situación de las familias del Cauca y brindarles alternativas económicas.

Esta población ocupó las portadas de la opinión pública el pasado fin de semana cuando el Ministerio de Defensa intervino el control público en esa jurisdicción, donde desde hace seis años no había control de la fuerza estatal.

La intervención gubernamental se realizó en el marco en de la operación Perseo, que consistió en el despliegue de hasta 1.400 uniformados para arrebatarle el dominio del corregimiento a la disidencia Carlos Patiño, grupo armado que está ejerciendo soberanía ilegal.

El Plateado es un territorio considerado estratégico para la actividad del narcotráfico y se sabe que brinda acceso al Cañón del Micay; una zona rica en biodiversidad que, a su vez, es utilizada como centro de operaciones para procesar pasta de coca y mover el producto final por la ruta del mar Pacífico.

