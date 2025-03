Fiscalía no avanza en casos que involucran al Gobierno Petro

“Queremos entregar una investigación seria, y puede que no sea en los tiempos que algunos desearían”, dijo semanas atrás la fiscal general, Luz Adriana Camargo, al referirse a la investigación sobre Papá Pitufo y su posible financiación a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, esta misma declaración podría aplicarse a cualquier otro caso bajo su administración.

Desde su elección por la Corte Suprema de Justicia, hace un año, su gestión ha sido duramente criticada debido al avance extremadamente lento en procesos de gran calado.

Camargo fue ternada para el cargo en el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, lo que generó un ambiente de alta expectativa y, en ciertos sectores, desconfianza.

Al asumir el liderazgo de la Fiscalía, encontró varios procesos en marcha, además de otros que fueron abiertos bajo su administración, en muchos casos, casi por presión mediática, como el escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), cuyos propios implicados fueron los encargados de destapar la olla.

No obstante, la fiscal Camargo es criticada por la lentitud con la que avanzan las investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios de la Casa de Nariño, familiares de Petro y cercanos.

De los cinco casos emblemáticos en los que la Fiscalía debería estar enfocada -la campaña Petro (Ricardo Roa y Nicolás Petro), Odebrecht, Ungrd, y el caso de Álvaro Uribe por soborno- sorprendentemente, solo ha habido avances significativos en este último.

Campaña Petro presidente

Esta es, probablemente, una de las investigaciones con el mayor volumen de material probatorio documental y testimonial. Las acusaciones han sido ampliamente difundidas en redes sociales y respaldadas por las confesiones de los propios implicados.

Uno de ellos, Nicolás Petro, reconoció ante el fiscal Mario Burgos haber recibido dinero de narcotraficantes para financiar la campaña. El otro es el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en medio de una rabieta exigió su lugar en el Gobierno, a cambio del dinero que “consiguió” para la campaña.

Por los ingresos no reportados a la campaña y su sospechosa procedencia, en octubre de 2024 la Fiscalía abrió indagación al entonces jefe de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, y a otros exministros del ‘Gobierno del Cambio’.

Lo alarmante es que, a pesar de las múltiples denuncias contra Roa y de los avances que ya ha tenido el Consejo Nacional Electoral en este mismo caso, donde incluso se ha formulado cargos, el proceso sigue estancado.

Conozca: Petro pide al Congreso legalizar la marihuana y desata controversia

Si no hubiera sido por la intervención en televisión nacional de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), revelando el supuesto ingreso de $500 millones provenientes del contrabando a la campaña de Petro, el tema no habría vuelto a sonar.

Semanas después, el propio Rodríguez fue llamado a declarar, lo que motivó la advertencia de la fiscal: “los resultados pueden que no sean en los tiempos que algunos desearían”.

Diego Marín, Papá Pitufo, un conocido contrabandista del país, intentó infiltrarse en la campaña con su dinero, a la vista de varios allegados a Petro.

Corrupción en la Ungrd

La investigación por el saqueo en la Ungrd se mueve en realidades paralelas: de un lado, el avance con los que decidieron colaborar y contar lo que saben, y de otro los intocables exministros de Petro, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González y Gloria Inés Ramírez.

Entre tanto, están a punto de ser condenados los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, el excontratista Luis Eduardo López y el abogado Édgar Riveros. Así mismo, Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones ya fue acusada y estaría a días de llegar a un preacuerdo para reducir su pena a cambio de contar lo que sabe.

Otros casos, no relacionados con Petro, como la posible financiación de la multinacional brasileña, Odebrecht en campañas presidenciales en Colombia no han tenido ningún repunte. En septiembre del año pasado la fiscal ordenó la reorganización del grupo investigador tras hallar resultados deficientes. Desde entonces no se reportan avances.

El caso Daily Cop, la captadora ilegal de dinero que habría hecho aportes a la campaña Petro presidente, tampoco tiene resultados. Recientemente se conoció que la Fiscalía avanzaba en negociaciones con el principal testigo, Omar Hernández, quien además denunció amenazas de muerte en su contra.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .