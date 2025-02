Exportaciones no minero energéticas crecieron 7,7% en 2024

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reveló que en 2024 Colombia le vendió al mundo en productos no minero energéticos US$21.999 millones, lo que representa un aumento del 7,7% en comparación con 2023.



El Ministerio señaló que este tipo de exportaciones representó en 2024 casi la mitad, el 44,4 %, de todos los bienes que el país le vende al mundo. Frente al incremento en las exportaciones, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, destacó la importancia de las políticas de industrialización para el crecimiento de la industria colombiana.



“Trabajamos con los patrimonios en una política de industrialización que busca posicionar los productos colombianos con valor agregado, pero también los agro, en diferentes mercados. Esa política está basada en el fomento de exportaciones”, destacó el ministro de Comercio, Industria y Turismo.



El jefe de la cartera de Comercio subrayó que el Gobierno ha dispuesto instrumentos y programas para que el sector productivo apueste por la sofisticación y diversificación de la canasta exportadora de esa clase de bienes.

En cuanto a los productos que impulsaron la variación positiva de las ventas externas no mineras en 2024 destacan los transformadores eléctricos con un crecimiento del 61,5%. Igualmente, insecticidas cuyas exportaciones aumentaron 7,1%; las de diversos productos de belleza crecieron 17,6% y las de polímeros de cloruro con un incremento en términos reales del 9,1%, entre otros productos.



En el sector agro se destacaron las exportaciones de café, las cuales aumentaron un 18,4% las de flores que crecieron 9,9%; las de banano aumentaron 30,4%; las ventas externas del grupo de piñas, aguacates, guayabas y mangos que crecieron 46,3%, entre otros.



En cuanto a las entidades territoriales 8 de las 10 principales regiones exportadoras del país registraron; Bogotá registró un aumento del 10,3%; Antioquia cuyas exportaciones no mineras crecieron 6,9%; Cundinamarca con un incremento del 9,8%; Bolívar con 7,8%; Caldas con un crecimiento del 6,4%; Huila cuyas exportaciones no mineras aumentaron 33,4%; Risaralda con 50,6% y Magdalena con 12,9%.

