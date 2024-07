Escándalo Ungrd: el contratista Luis Eduardo López no aceptará cargos

La decisión la tendrá un juez, pero desde hace varios días se vienen conociendo preacuerdos o propuestas de acuerdos de algunos de los protagonistas en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd). En este caso, Luis Eduardo López, conocido como ‘el pastuso’, está implicado en la compra ilícita de los 40 carrotanques que iban destinados a La Guajira.

El Colombiano conoció el preacuerdo del polémico empresario, representado por el abogado Francisco Bernate, en el que propone pagar dos años de cárcel y devolver 4.232.957 millones de pesos.

“Se propone una reparación económica de reintegrar $ 4.232.957.205, y 48 meses de prisión al hacer control de legalidad frente a los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, y aplicar como único beneficio la condición de cómplice con el máximo descuento y la mínima pena. Sobra decir que por las tipologías, no procede la sustitución de la medida de aseguramiento, ni los beneficios penales”, dice el documento.

Este diario conoció que López no aceptará cargos durante la imputación prevista este 25 de julio, en la que también estarán Olmedo López y Sneyder Pinilla.

En el documento también dice que se propone “un control de legalidad estricto respecto de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares vía concurso de delitos, aplicando la regla de la consunción, el delito de peculado recoge absorbe o subsume el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, pues los hechos se presentan como una forma de coautoría y no un concierto para delinquir. No se dan los elementos del concierto para delinquir, en particular, el acuerdo para la comisión de delitos indeterminados por un grupo de personas que, a su vez, son fungibles, o van cambiando hecho a hecho. No hay una empresa criminal, sino un acuerdo de voluntades para cometer un delito de peculado”.

Sobre “El pastuso” se sabe que ha tenido problemas de salud mental a raíz de este escándalo.

Olmedo propone pagar 6 años de cárcel

El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, le propuso a la Fiscalía que su condena no sea mayor a seis años de prisión y devolver cerca de $1.024 millones.

Todo lo anterior en el marco de un principio de oportunidad que busca con la Fiscalía por el escándalo de corrupción que se ha destapado en esa entidad.

Así lo reveló el periódico El Espectador, que dice que la propuesta es específicamente por las irregularidades en la compra de 40 carrotanques. Pero, no descarta que el exdirector deba devolver más dinero por hechos de corrupción parecidos.

La propuesta se suma a la de Sneyder Pinilla, otra de las cabezas de ese escándalo de corrupción, quien el pasado viernes propuso pagar cinco años de prisión y devolver 292 millones de pesos en reparación por las faltas cometidas. “Me declararé culpable de forma preacordada”, enfatizó.

*Con información de El Colombiano.

