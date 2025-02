En medio de controversia arrancaron las extras para la reforma a la salud

Tal y como se esperaba el arranque de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes para continuar la discusión de la reforma a la salud comenzó cruzada por la controversia sobre si fueron bien o ilegalmente citadas.

La polémica arrancó desde el martes cuando el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, sostuvo que ante la falta de la publicación del decreto de las extras la sesión sería el miércoles. La segunda vicepresidente, Lina María Garrido, de Cambio Radical, en un primer momento había firmado el orden del día, pero luego pidió que fuera retirada de la misma por considerar que la sesión era ilegal y se viciaba la discusión de la reforma a la salud.

“Señor presidente yo ya presenté una acción de tutela y una acción de nulidad porque el decreto de las extras fue firmado por un ministro que no era ministros”, señaló Garrido, al manifestar que el decreto de nombramiento de Gustavo García como ministro del Interior encargado no se había publicado. “Siguieron cometiendo peores errores, falsedad en documento, cómo es posible que se manipuló el Diario Oficial. La Cámara de Representantes no está para hacerle favores al gobierno”, reiteró.

Lea aquí: Se complicó la extradición de Papá Pitufo: 'jugada' legal de la defensa para demorar el proceso

La representante liberal, Piedad Correal, consideró que es un problema el tema de las fechas porque aunque se conocieron los decretos de las extras y del nombramiento del ministro García el lunes de esta semana, tan sólo apareció publicado hasta el miércoles en el Diario Oficial.

A su turno el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, sostuvo que procedió conforme a la ley y que de no haber convocado a las sesiones estaría prevaricado, lo cual es un delito. Salamanca sostuvo que el proyecto se empezará a debatir desde las nueve de la mañana del jueves y se retomará la discusión.

Destacó que en este tiempo, desde diciembre, se ha avanzado en la concertación de varios artículos que tienen proposiciones de modificación. En total se habían presentado más de 400 modificaciones entre artículos nuevos y cambios.

En la plenaria igualmente se formularon duras críticas al ministro de Salud y hoy ministro delegatario, Guillermo Alfonso Jaramillo, por haberse negado a la orden de la Corte Constitucional de ajustar la UPC del año 2024.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion