El padecimiento de más de 40 mujeres por infecciones tras procedimientos estéticos en Medellín

En Medellín, un alarmante brote infeccioso ha afectado a 44 mujeres tras someterse a procedimientos estéticos en el centro “Arte en tu Cuerpo”, entre marzo y junio de 2024. Los tratamientos, realizados sin la autorización correspondiente, han dejado a las pacientes con graves daños en la piel y tejidos blandos, lo que ha desencadenado una serie de denuncias y acciones por parte de las autoridades de salud y judiciales.

Una de las mujeres afectadas, quien pidió mantener su identidad en reserva, relató cómo el calvario comenzó días después de someterse a una lipotransferencia, un procedimiento en el que se extrae grasa del abdomen para inyectarla en otras áreas del cuerpo, como los glúteos.

Lea: El ‘pitufeo’ da más cárcel que plata

La mujer, como muchas otras, buscaba una opción menos invasiva y sin anestesia general, debido al temor que esto le generaba. Sin embargo, tres días después del procedimiento, comenzó a experimentar picazón y una alta temperatura en la zona intervenida, síntomas que fueron desestimados por el personal del centro estético como parte del proceso normal de adaptación de su cuerpo a la grasa inyectada.

La situación se agravó rápidamente. “Yarleny Mosquera Aguirre, la supuesta cirujana, me dijo que mi cuerpo estaba rechazando la grasa, me dio unas pastillas que costaron $200.000 y empezamos un tratamiento intravenoso, pero no mejoraba”, contó la paciente. Finalmente, tras no encontrar mejoría, decidió buscar ayuda con una médica cirujana, quien le indicó que debía acudir de inmediato a urgencias.

Patrón de infección

Al igual que esta mujer, otras 43 pacientes comenzaron a sufrir síntomas similares, lo que llevó a muchas a agruparse para compartir sus experiencias y buscar soluciones conjuntas. La mayoría de ellas relatan haber experimentado fuertes dolores, fiebre, heridas con secreciones y, en algunos casos, la necesidad de ser hospitalizadas.

Lea: Prohibir el matrimonio infantil, una medida necesaria que implica retos en Colombia

La Secretaría de Salud de Antioquia, a través de su Sistema de Alerta Temprana de Gestión del Riesgo en Salud Pública, ha recopilado estos 44 casos, señalando que los procedimientos se realizaron en un establecimiento “no habilitado para la prestación de este servicio”. Las pacientes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 47 años, comenzaron a manifestar los síntomas más severos alrededor de 20 días después de los procedimientos.

El médico infectólogo Daniel Montoya Roldán, quien recibió a una de las primeras afectadas, expresó su preocupación por la gravedad de las lesiones: “Pensé que podría ser una infección por micobacterias no tuberculosas, que suelen presentarse después de procedimientos en lugares con deficiente asepsia”. Este tipo de infecciones, causadas por microorganismos como el Mycobacterium chelonae, pueden ser difíciles de diagnosticar y tratar debido a la variabilidad en su respuesta a los antibióticos.

Acciones de la Secretaría de Salud y Reacciones de la Comunidad Médica

Ante la magnitud del problema, los médicos involucrados en la atención de las víctimas y la Secretaría de Salud de Antioquia comenzaron a trabajar en conjunto para activar una ruta de atención en las EPS, permitiendo que las afectadas pudieran acceder a los exámenes y tratamientos necesarios. No obstante, este proceso enfrentó obstáculos debido a la falta de cobertura por parte de las aseguradoras, ya que los procedimientos fueron catalogados como estéticos.

Lea: Esto es lo que se sabe del supuesto plan para atentar contra el Palacio de Justicia: en la zona ya se reforzó la seguridad

Damaris Romero Chamorro, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, enfatizó la necesidad de que estos procedimientos se realicen en centros acreditados y por profesionales certificados. Advirtió sobre los peligros de someterse a tratamientos invasivos en lugares no autorizados, donde la falta de higiene y de profesionales idóneos puede desencadenar serias complicaciones de salud.

Investigación en curso

Este caso ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía, y algunas víctimas ya han presentado denuncias penales. Mientras tanto, las autoridades continúan buscando a los responsables, quienes habrían cambiado de domicilio tras las primeras denuncias. La Secretaría de Salud de Antioquia también ha reiterado la importancia de que los ciudadanos verifiquen la legalidad y el cumplimiento de los protocolos de seguridad en los centros donde planean someterse a procedimientos estéticos.

Con la confirmación de que la causa de la infección es el Mycobacterium chelonae, los médicos están ajustando los tratamientos para combatir esta bacteria, que puede requerir hasta 24 semanas de terapia antibiótica.

Con información de agencias

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion