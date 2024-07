¿De qué los acusan? Ya se sabe quiénes son 11 de los 27 colombianos arrestados en final de la Copa América

De las primeras 27 personas que fueron arrestadas tras el caos previo a la final de la Copa América en Miami, luego de que varios hinchas invadieran el Hard Rock Stadium sin entradas, se conoció que 11 de ellos son inmigrantes colombianos ilegales.

Según el medio estadounidense The New York Post, se identificaron a los colombianos Luis Beltrán Martínez y Elkin Mayorga, arrestados el pasado domingo por los delitos de agresión a un agente de la ley, allanamiento de una propiedad, cargos de ebriedad, desorden público y de resistirse a un agente con violencia, todo ocurrido en el marco del partido Colombia vs. Argentina.

Mayorga logró su cometido e ingresó al recinto. Sin embargo, cuando fue descubierto por la Policía de Miami, el colombiano se resistió “con violencia” e intentó huir.

Según reveló The Post, Mayorga cruzó la frontera sur ilegalmente en marzo de 2022 en Arizona. En ese entonces fue arrestado por agentes fronterizos, siendo liberado tres días después con un dispositivo de rastreo bajo el programa Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés).

Según el gobierno estadounidense, esta herramienta es utilizada “como tecnología y administración de casos para garantizar que no ciudadanos cumplan con condiciones de liberación, mientras se encuentran en el expediente de no detenidos” del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De los arrestados el pasado domingo también se encuentra el colombiano Argemiro Rodríguez, quien llegó ilegalmente a territorio americano en octubre de 2021. Según el medio citado, “fue liberado de la custodia de ICE el mes siguiente porque tenía sobrepeso”.

El migrante colombiano Dillan Parra Castro también se encuentra entre aquellos que se saltaron los torniquetes de seguridad. Parra cruzó ilegalmente la frontera sur hacia Texas, en julio de 2021. Fue liberado por ICE dos meses después.

Otro de los involucrados, el colombiano Brandon Poeda, en julio de 2022, cruzó la frontera ilegalmente hacia California, siendo liberado con un dispositivo de rastreo al día siguiente.

Además, la entidad gubernamental emitió órdenes de suspensión sobre estos casos. Esto significa que cuando la policía local arresta a alguien, si el ICE sospecha que este individuo se encuentra en Estados Unidos sin autorización, pueden emitir una orden de retención a la persona por un máximo de 48 horas para que ICE tenga la oportunidad de decidir si tomarán custodia del inmigrante para un proceso de deportación.

Según el comunicado oficial del Condado de Miami, debido a las personas que provocaron los desmanes “se produjeron grandes daños a la propiedad del estadio, así como lesiones al personal del estadio, agentes del orden y clientes inocentes. Como resultado, se impulsó una rápida respuesta policial, y varias personas fueron arrestadas y muchas más expulsadas de los terrenos del estadio por la seguridad de todos los asistentes”.

Como resultado, en los últimos días se han conocido por lo menos cuatro demandas contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y al estadio en Miami de los afectados que compraron las boletas (que ascendían de los 1000 dólares) y se les negó la entrada por la vulneración a la seguridad.

