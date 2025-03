’Caliche’, testigo en el juicio a Uribe, denuncia persecuciones y amenazas de muerte

Carlos Eduardo López Callejas, un comerciante del Caquetá conocido como ‘Caliche’, fue llamado como testigo en el juicio al expresidente Álvaro Uribe debido a su conocimiento de episodios clave en la línea de tiempo de la trama judicial que mantiene al exmandatario bajo proceso por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

En el expediente, López Callejas figura como supuesto amigo de Juan Guillermo Monsalve, el recluso que asegura ser testigo de los vínculos del expresidente Uribe con la conformación de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.

En su declaración, ‘Caliche’ afirmó que, por iniciativa propia, aconsejó a Monsalve retractarse y decir la verdad sobre el expresidente: “Yo sabía que eso que él estaba diciendo no era verdad. Juan Guillermo mismo me lo dijo, que todo eso era un montaje contra el señor Uribe”, aseguró.

Reiteró enfáticamente que no fue contactado por el expresidente Uribe para interferir solicitando a Monsalve un cambio de versión.

“Que quede claro que esto no viene del 2018, esto viene desde el 2011 en yo tratar de ayudarle al doctor Uribe, de iniciativa propia. Yo ni conocía ninguna conexión del doctor Uribe conmigo. Eso nació de corazón y de patriotismo”, dijo.

Mencionó que junto con uno de los escoltas de Monsalve, quien para le época ya estaba preso, buscó a su amigo y abogado, Hugo Tovar Marroquín, exsenador huilense que falleció en 2020. Gracias a Tovar establecieron contacto con Álvaro Hernán Prada, actualmente magistrado del CNE y le contaron que Monsalve, a quien llamaban Villegas, quería retractarse.

Al finalizar su intervención, López Callejas manifestó temer por su vida debido al poder que, según él, Juan Guillermo Monsalve mantiene incluso estando en prisión.

“Con todo lo que estoy declarando en contra del señor Monsalve, yo sé la capacidad que tiene Monsalve de mandarme a matar. Él tiene gente por fuera. Y quiero poner esto de presente, que si algo me llega a pasar saliendo de esta sala, de este recinto, toda la culpa va a caer en el señor Monsalve”, aseveró López Callejas.

Frente a esto, la juez le recomendó al testigo acudir ante la Fiscalía General para radicar una denuncia. Sin embargo, según López, esto ya lo hizo y solo recibió una cartilla sobre el autocuidado.

“Me entregaron una cartilla de cómo cuidarme y ver que nadie me esté siguiendo; y el número del CAI más cercano, esas son las únicas medidas de seguridad que me dio el Estado. Eso nunca me ha servido, por eso ando como paria mandándome en sitio remotos a cada rato”, respondió.

Antes de que la diligencia concluyera, el expresidente Uribe intervino solicitando atención y trámite a las denuncias que estaba haciendo el testigo, quien durante su declaración, manifestó ser “uribista de corazón”.

Yo creo que lo que ha dicho el señor Callejas es muy grave y me parece que la Fiscalía General de la Nación, que está presente en este juicio, no puede asumir una actitud como que ignorar ante esto. Hay que prestarle atención. Le digo a la señora fiscal que es fiscal para cualquier evento, no solamente para este caso”, dijo Uribe.

