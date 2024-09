Asociaciones cristianas y evangélicas ratifican que Alfredo Saade no está afiliado a ellas

En medio de los cuestionamientos y suspicacias que generó el hecho de que el pastor Alfredo Saade es la fuente del Gobierno frente a un supuesto plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro, este jueves la Confederación Evangélica de Colombia insistió en que el excandidato presidencial no se encuentra afiliado a esa organización ni ha certificado asociaciones religiosas a esa congregación.

En respuesta a un derecho de petición, la Confederación –considerada uno de los entes más grandes que congrega y abarca iglesias y organizaciones cristianas evangélicas–, aseguró que no conoce ni certifica iglesias afiliadas por Alfredo Saade a su organización.

Además, ratificaron que el excandidato presidencial por el Pacto Histórico tampoco se encuentra afiliado a la Confederación Evangélica de Colombia.

A principios de año, bajo la batuta de la concejal cristiana Clara Lucía Sandoval, otros líderes religiosos y evangélicos elevaron una carta al propio presidente Gustavo Petro en la que expresaban su desconcierto por considerar a Saade como uno de los voceros de esa organización religiosa.

“Al referido señor jamás le hemos concedido vocería alguna, ni lo consideramos digno representante, o tan siquiera miembro, del sector social al que pertenecemos”, señalaron con vehemencia, precisando que Saade no tenía influencia dentro de la comunidad cristiana protestante.

“No tenemos noticias de que haya participado en los procesos de construcción y fortalecimiento que, durante décadas, hemos venido gestando en la sociedad y frente a los distintos gobiernos”, precisaron.

En las últimas horas, se conoció que Saade resultó ser la fuente del Gobierno en un supuesto plan de atentado contra el presidente Gustavo Petro. “No podíamos quedarnos callados, sabíamos de ese entramado que tenían y por eso le anuncié al presidente, en mis últimas visitas al Palacio: le di detalles de cómo había sucedido, quién me lo había dicho y cómo me abordaron en ese momento. Es un tema que me parece excesivamente delicado”, dijo el pastor Saade en una entrevista con RTVC.

Días atrás, Petro denunció que lo querían matar y recién el sábado, mientras estaba reunido en un cónclave con el Pacto Histórico, aseguró que uno de los planes consistía en llenar una volqueta con dinamita y hacerla detonar frente a su casa o a un evento público al que asista. Advirtió que el plan iba a ser consumado antes de diciembre.

Ante ello, Saade dijo: “me hablaron sobre un atentado con envenenamiento al presidente, porque las personas que me abordan en el aeropuerto son claras en decirme que durante los últimos tiempos la narrativa que han tenido del presidente —donde no lo bajan de borracho y de drogadicto—, la intención clara que podría caminar en esa narrativa radicaba en un envenenamiento para luego los titulares de prensa salir a decir que por una sobredosis de droga el presidente de Colombia había fallecido”, señaló Saade en la entrevista.

Más allá de su testimonio, Saade no entregó más pruebas y aseguró que conoció del aparente plan a través de fuentes humanas de las que, afirma, no revelará nombres por razones de seguridad.

De momento, los organismos de seguridad e inteligencia no han entregado información sobre el aparente plan para asesinar al presidente de la República.

