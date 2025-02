Así puede inscribirse en los cursos gratuitos en tecnología con certificaciones de Google, Microsoft y más

El Gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la cooperación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó una importante y ambiciosa alianza a través del proyecto Senatic, con gigantes de la industria tecnológica como: Amazon Web Services, IBM, Microsoft, Google, Meta, Cisco, y otras entidades nacionales como la Universidad de los Andes, además de Instituciones Educativas Internacionales como: University of Toronto, Universidad de Palermo, Rutgers- The State University of New Jersey.

Esto, con el fin de formar y certificar a miles de colombianos en habilidades digitales.

Esta estrategia llamada Senatic, para el año 2024 logró la inscripción de más de 360.000 colombianos y amplió su estrategia para que en el año 2025 más personas se beneficien de esta formación y certificación gratuita.

En este sentido, desde el primero de enero del año en curso y con cobertura nacional, las personas interesadas solo deben cumplir los requisitos y diligenciar el formato de inscripción en el siguiente enlace, www.cursoscortossenatic.co .

Rutas de formación

Senatic ha diseñado rutas de formación para brindar una experiencia de formación integral que combina habilidades blandas o interpersonales y técnicas. Cada ruta está cuidadosamente estructurada para ofrecer un enfoque balanceado que prepare para los desafíos del mundo laboral actual.

Entre los dos componentes fundamentales están: habilidades blandas, aptas para mejorar las capacidades interpersonales y de gestión, esenciales para cualquier profesional; y habilidades técnicas, propias para desarrollar competencias técnicas específicas, utilizadas y demandadas por todos los sectores de la economía.

¿En qué consisten los cursos?

Las personas admitidas podrán realizar uno o varios cursos. Entre la oferta de habilidades técnicas se encuentra:

Experiencia Digital: Experiencia de usuario con 6 módulos y marketing digital con 5 módulos, ambos certificados por Google.

Desarrollo: Análisis de datos certificado por Google desde el nivel 1 al 7 y por Microsoft del nivel 8 al 12.

Análisis de datos certificado por Google desde el nivel 1 al 7 y por Microsoft del nivel 8 al 12. Lenguajes de Programación : Python y Django certificado por Meta.

: Python y Django certificado por Meta. Tecnologías Emergentes: Computación de la nube certificado por AWS con 5 módulos y Ciberseguridad con 10 cursos certificados entre Google y Microsoft.

Gestión de Proyectos : Gestión de Proyectos Ágiles; Gestor de proyectos informáticos; Desarrollador back-end de Meta; Desarrollador Android; Desarrollador de Meta de IOS; Desarrollador front-end de Meta; IA aplicada. Cursos certificados por Google, Meta, IMB, University New York, Universidad de los Andes y Universidad of the New York, Rutgers- The State University of New Jersey.

: Gestión de Proyectos Ágiles; Gestor de proyectos informáticos; Desarrollador back-end de Meta; Desarrollador Android; Desarrollador de Meta de IOS; Desarrollador front-end de Meta; IA aplicada. Cursos certificados por Google, Meta, IMB, University New York, Universidad de los Andes y Universidad of the New York, Rutgers- The State University of New Jersey. Introducción a las Tecnologías: Tecnologías de la información; Introducción en la nube; Fundamentos de Informática; Dominio de Seguridad Digital; Impacto Social y más certificados por Cisco, Meta, IBM. Entre otros.

Estas certificaciones tienen validez y prestigio en mercados laborales de todo el mundo, lo que permite a los participantes destacar en empleos internacionales, trabajar de forma remota para empresas extranjeras, o incluso emigrar con habilidades tecnológicas competitivas y demandadas a nivel global.

Además, los cursos abren puertas para la integración en redes laborales internacionales, permitiendo a los beneficiarios acceder a oportunidades en sectores altamente globalizados como inteligencia artificial, programación y soluciones en la nube.

“Con Senatic preparamos a los colombianos para que puedan actuar frente a retos tecnológicos pero también para que sean capaces de crear e innovar esos retos. Y con el fin de darle un impulso a la economía del país, ofrecemos esta amplia y variada oferta que los prepara para atender cualquier industria: Química, textil, alimentaria, automovilística y muchas más”, expresó Nelson Cardoso , vocero de la OIT.

En esta ocasión, los interesados podrán acceder a Senatic, a través de una de las páginas web líderes de cursos online: Coursera será una de las plataformas en donde reposarán los contenidos y cursos sobre diferentes temáticas que el estudiante podrá elegir y profundizar. Los cursos son 100% gratuitos y en promedio, tienen una duración máxima de hasta 40 horas.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser ciudadano colombiano y contar con un documento de identificación válido de acuerdo con las disposiciones legales del país.

Para cualquier otro ciudadano colombiano: tener 14 años o más.

Disponer de una dirección de correo electrónico, vigente y propia y número de teléfono o celular para recibir comunicación relacionada.

Si es menor de edad, contar con el consentimiento del padre, madre o tutor legal.

Tener disponibilidad de tiempo.

