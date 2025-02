Andesco demandará circular de SuperServicios por no hacer parte de su competencia

Luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios emitiera una circular en la que señala ya no se podrán incluir cobros distintos a aquellos que se originen de la prestación del servicio público en la factura de pago, LR consultó al presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, Camilo Sánchez, quien también preside el Consejo Gremial, acerca de cuál sería el impacto de esta disposición para las empresas prestadoras de servicios.

El presidente señaló que los temas objeto de la circular se encuentran definidos en la Ley 142 de 1994, decreto reglamentario 1077 de 2015 y la regulación de la CRA y la Creg, y por lo tanto la SuperServicios no tiene competencia para modificar esas reglas y vía circular podría efectuar aclaraciones.

"No es cierto que la Circular haya prohibido el cobro de otros productos en las facturas de servicios publicos. Si bien la mayoría de los lineamientos reflejan lo establecido en la normativadad, nos preocupa la inclusión de requisitos adicionales no previstos en esas normas, especialmente en lo que tiene que ver con la inclusión de cobros de terceros en las facturas".

La circular indica que los prestadores de servicios públicos domiciliarios "no podrán incluir cobros comerciales como los derivados por compras de electrodomésticos, seguros y demás. Agregan, que tampoco se podrá modificar la estructura tarifaria sobre la prestación del servicio público".

Sobre la circular del 13 de diciembre sobre lineamientos básicos en relación con los procesos de limitación de suministro en prestadores de servicios públicos de energia eléctrica en toma de posesión, el presidente comentó que la circular prácticamente le está diciendo a las empresas que tiene que seguir entregando el servicio así no se le pague la compra de la energía que está entregándole a los usuarios. Pero antes de que esto se materialice, indicó que la circular es fácilmente demandable ya que la Superintendencia de Servicios Públicos no tiene esa competencia.

"Eso se va a demandar, es muy claro que se cae. Es una competencia que tendría la Creg, se debe hacer a través de una modificación de la ley 142 o 143, lo podría estudiar la Creg pero no el superintendente de servicios públicos y menos como lo están haciendo a través de la circular, pues no es un decreto ni una ley, es simplemente una circular que pone en riesgo el sistema. Lo que muestra verdaderamente es falta de conocimiento del sector", expresó Sánchez.

Sánchez indica que "es una locura esa circular", pues señala que es un peligro que le digan a una empresa y la condenen a que se tiene que quebrar si no le pagan. "Dice que si no le pagan tiene que seguir manteniendo el servicio y no pasa nada, eso no tiene presentación ni tiene forma de ser, es casi equivalente a decirle a la gente, "tranquilo, no paguen que no les vamos a cortar el servicio". O sea, que al final de cuentas las empresas se quiebren porque la gente no pague", agrega.

Añade que con lo estipulado en la circular se pone en riesgo la suficiencia financiera de las empresas y ante ello cada empresa tomará la decisión pertinente en su momento. Indica que el Gobierno le está diciendo a las empresas, que además de que "no les estamos pagando lo que les corresponde y no les hemos entregado los recursos, ustedes tienen que suicidarse, tienen que seguir haciendo el servicio; y eso es imposible".

Por eso, adicional a la demanda, le pedirán a los órganos de control que hagan parte del proceso. "como ya lo hizo el contralor general cuando dijo que en este momento tenemos un problema muy grave con el no pago de los subsidios e igual de la opción tarifaria y que no tiene los recursos suficientes para pagarle a los que le debe la energía".

Esta circular se emite en un momento en el que hay una problemática de las empresas de energía con la deuda que tiene el gobierno lo que en algunos casos, como Afinia, ya está en riesgo de que no pueda seguir prestando el servicio dentro de un mes.

Esto es profundizar más el problema. Es decirle a las empresas, "señores, están mal, no les pagamos, pero además los obligamos a que sigan gastando, endeudándose para ofrecer el servicio y al final puede que no les paguemos todo eso que estamos adeudando", concluyó el presidente gremial.

