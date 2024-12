Agremiaciones se suman a los camioneros en intención de un posible paro nacional

A través de un medio nacional, se conoció que diversas agremiaciones de transportadores anunciaron su intención de unirse a un posible paro nacional, respaldando la protesta iniciada por los camioneros en el país. La información fue difundida a través de una carta en la que las organizaciones gremiales expresaron su descontento por el incumplimiento del Gobierno Nacional respecto al acuerdo firmado el 6 de septiembre de 2024.



Dicho acuerdo, que involucraba al Gobierno, las bases transportadoras y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tenía como objetivo implementar cambios estructurales en el sector para proteger a los conductores y pequeños propietarios del transporte en Colombia.



Las agremiaciones recalcaron que, pese a las diferencias históricas entre ellas, han decidido unir fuerzas para exigir que se cumpla lo prometido. En el texto de la carta, subrayaron que el acuerdo había generado altas expectativas en el sector, pero lamentaron que hasta la fecha no se haya cumplido con los cambios prometidos, lo que ha generado frustración y desilusión.

Como consecuencia, decidieron sumarse al llamado de los camioneros en defensa de sus derechos y en busca de las reformas necesarias para garantizar la estabilidad y bienestar del sector.

El incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional fue uno de los puntos más destacados en la carta. Las agremiaciones exigieron la suspensión de cualquier aumento al precio del diésel, señalando que no se había convocado la mesa técnica acordada para revisar la política de precios de los combustibles.



Además, afirmaron que el gobierno no ha introducido los cambios estructurales necesarios para proteger a las bases transportadoras, ni ha atendido las observaciones planteadas por los gremios sobre el proyecto de modificación del Decreto 1079 de 2015. Según las agremiaciones, el Ministerio de Transporte ha ignorado las sugerencias y no ha adoptado medidas en favor de los transportadores.



Otro de los puntos críticos mencionados en la carta fue la falta de un sistema eficiente de costos para los diferentes tipos de transporte de carga, como los vehículos pesados, livianos, volquetas, refrigerados, grúas y niñeras.

A pesar de las propuestas presentadas por los gremios, el Ministerio de Transporte ha continuado imponiendo resoluciones sin considerar las observaciones de los representantes del sector, lo que constituye, según las agremiaciones, un incumplimiento de los acuerdos pactados.

La carta también destacó que el Ministerio de Transporte se ha negado a entregar información clave sobre las matrices utilizadas para calcular los fletes de carga, lo que ha generado desconfianza en el sector. Según las agremiaciones, esta falta de transparencia favorece a los generadores de carga y a las grandes empresas de transporte, en lugar de proteger a los transportadores independientes.



Finalmente, las organizaciones gremiales recalcaron que el Gobierno Nacional ha congelado los programas de modernización sin previo aviso, afectando directamente a los transportadores más vulnerables, especialmente a los pequeños propietarios. Aseguraron que esta medida ha dejado a muchos transportadores sin ingresos y en una situación de incertidumbre, ya que los vehículos desintegrados no han sido remunerados.

