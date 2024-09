¡Insólito! Maduro le pide al espíritu de Maradona que “le jale las patas” a Milei y no lo deje dormir

Maduro recordó reloj que le regaló Maradona

Maduro, acusado por la oposición de fraude electoral en los pasados comicios del pasado 28 de julio, recordó además el día que Maradona le regaló un reloj, valorado en más de 30.000 dólares.

“Me lo puse hoy porque me da suerte, miren, este es el reloj Hublot que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la avenida Bolívar en el año 2018, era su reloj, y cuando me pongo el reloj el Diego está conmigo”, afirmó.

Maduro también criticó la gestión del argentino señalando la supuesta represión contra los jubilados y criticando el cierre de la universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, no ha tenido reparos en cuestionar la victoria de Maduro y lo ha calificado de tener “una dictadura asesina” en Venezuela y de cometer el fraude electoral más elevado de la historia”.

